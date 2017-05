TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Al juego entre Saprissa y Herediano del pasado 29 de abril en la Cueva todavía le queda tela por cortar. Este viernes el Tribunal Disciplinario recibirá en audiencia a 6 futbolistas (2 florenses y 4 morados) para determinar si los sanciona o no. Se trata de Johnny Acosta y Keyner Brown por Herediano y Fabrizio […] …read more