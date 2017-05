TopCR | May 5, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias Las tarjetas “Black” y “Platinum” del Banco Nacional presentan problemas en su procesamiento desde la noche del jueves. Clientes del banco reportan que esta mañana no han podido utilizar los plásticos y el propio banco reconoció la falla en un tuit que publicó la noche previa. Según la oficina de Relaciones Institucionales de la entidad, […] …read more