TopCR | August 27, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP).-La estrella del pop Taylor Swift mostró su imagen más oscura en su último video, que estrenó el domingo durante la entrega de los MTV Video Music Awards. El video de “Look What You Made Me Do”, una pegadiza canción que desde su lanzamiento el viernes ocupa los primeros lugares en las listas de streaming, […] …read more