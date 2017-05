TopCR | May 16, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca El Real Madrid enfrenta mañana un duelo vital por el título de la Liga. Los merengues le harán frente a un Celta de Vigo que siempre les da dolor de cabeza. Lo curioso es que el técnico del Celta, Eduardo Berizzo, tiene su mirada puesta en un jugador en especial. No es Cristiano Ronaldo ni […] …read more