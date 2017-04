TopCR | April 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) Un fuerte sismo de 5,8 grados de magnitud sacudió una zona de Panamá y causó alarma este domingo en Costa Rica, donde estremeció gran parte del territorio aunque no se reportaron víctimas ni daños materiales, informaron las autoridades. La Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica ubicó el epicentro del sismo […] …read more