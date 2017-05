TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado La mañana de este sábado un tico tuvo la oportunidad no solo de estar muy cerca del Papa Francisco, sino de hacer que se refiriera a Costa Rica. Mauricio Sandino, productor de la emisora católica Radio Fides, califica como “el momento correcto” la posibilidad de poder dirigirse al Santo Padre y obtener una respuesta. “Fue una […] …read more