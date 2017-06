TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Mientras Costa Rica trata de salirse de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), los ticos siguen pagando miles de dólares por un proyecto que no tiene futuro. Un ejemplo de esto son los 8 empleados que tiene Soresco: 4 ticos y 4 chinos, en los que se invierten ¢30 millones mensuales, con salarios que van desde los ¢6.924.000 […] …read more