TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Debido a la cancelación de eventos durante el Festival Internacional de las Artes (FIA) 2015, los ticos pagaron ¢95.628.604 como indemnización a los artistas. Esto corresponde al 32% de la programación, que no se llegó a realizar debido a los problemas de planificación en los que incurrió la administración del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) de aquel […] …read more