TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias El tipo de cambio del dólar se estabilizó en las ventanillas de los bancos luego de la marcada intervención del Banco Central entre el 14 de mayo y el 9 de junio. No obstante, la cifra en que se ubica está ¢10 por encima del cierre de abril. De acuerdo con un análisis del banco […] …read more