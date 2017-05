TopCR | May 7, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Los 2 jóvenes desaparecidos anoche en Manuel Antonio en Quepos, no han sido ubicados por las autoridades de socorro. Desde las 6 a.m. la Cruz Roja reanudó la búsqueda en el sector, junto al servicio de Guardacostas. Cerca de las 8 p.m. de ayer, varios muchachos se metieron a nadar al mar, a pesar de […] …read more