TopCR | May 19, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro El actor británico Tom Hardy fue confirmado por la productora Sony para interpretar a Eddie Brock en la película inspirada en el enemigo de Spider-Man, “Venom”. No es la primera vez que londinense de 39 años, interpreta un personaje de cómics. En 2012, el actor fue el encargado de darle vida al villano Bane, en […] …read more