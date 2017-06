TopCR | June 14, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte El domingo trascendió el caso de dos oficiales en Río Cuarto de Alajuela que fueron agredidos por una turba cuando intentaron decomisar una motocicleta que no contaba con los documentos respectivos. Mario Calderón, director de ese cuerpo policial, reconoció el comportamiento de los oficiales, asegurando que le pareció adecuado dada la situación. En el video […] …read more