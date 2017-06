TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción La vida de despilfarros que he llevado Johnny Depp, le está costando caro al actor. La empresa que le lleva los negocios a Depp presentó pruebas de que él estaría dispuesto a vender muchos de sus bienes para enfrentar la difícil situación económica que vive. Ahora el personaje de “Piratas del Caribe” se pregunta, “¿Qué […] …read more