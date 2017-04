TopCR | April 24, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte A las 5:40 a.m. se reportó el atropello de un hombre por el tren, en barrio El Progreso en Calle Blancos. Jorge Jiménez de la central de monitoreo de la Cruz Roja, comentó que el sujeto sufrió la amputación de sus piernas y fue trasladado en condición delicada al Hospital Calderón Guardia. Ileana Espinoza, de […] …read more