TopCR | March 10, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Vivimos en un mundo digitalizado y con menos papel; plano, sin fronteras, con tecnologías transformadoras donde la información y los datos no escasean sino más bien abundan y viajan internacionalmente. Esto implica contar con regulación moderna y balanceada ni omisa ni excesiva ni poco práctica sino que permita a organizaciones privadas y públicas beneficiarse de […] …read more