TopCR | May 16, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP).- Tres manifestantes murieron tras ser heridos de bala en protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con lo que subió a 42 la cifra de fallecidos en poco más de seis semanas de movilizaciones, informó la Fiscalía. Un joven de 17 años, cuya identidad no fue revelada, falleció en la madrugada de este martes […] …read more