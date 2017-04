TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Las 6 personas investigadas por conformar una supuesta red delictiva en el sector cooperativo, seguirán libres bajo medidas cautelares. Esa determinación fue confirmada esta tarde por el Tribunal Penal de Hacienda, al no acoger los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la defensa de los imputados. […] …read more