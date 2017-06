TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca El aficionado no salió contento después del empate del pasado jueves entre La Sele y Panamá. Por eso, hoy en las gradas, la presión será el doble y los jugadores así lo reconocen. El capitán Bryan Ruiz asegura que el equipo sabe cómo manejar ese tipo de situaciones. El Estadio Nacional puede meter motivación, pero […] …read more