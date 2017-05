TopCR | May 24, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La Selección Nacional Sub 20 igualó este martes 1-1 ante el combinado de Portugal. El equipo costarricense alcanza un punto que lo mantiene con vida en el Mundial de Corea del Sur 2017. El gran pecado de la Selección: tener la posesión de la pelota pero no saber qué hacer con ella. Costa Rica tuvo […] …read more