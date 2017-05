TopCR | May 27, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca La Selección de Costa Rica Sub 20 derrotó 1-0 al combinado de Zambia y pasa a la segunda fase del Mundial de Corea del Sur como mejores terceros. Deberán esperar la resolución de los otros grupos para definir cuál sería su rival. La Tricolor suma cuatro puntos y se clasificó automáticamente al quedar en mejor ubicación que […] …read more