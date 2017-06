TopCR | June 9, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El presidente Donald Trump reclamó este viernes en Twitter su “total y completa reivindicación” luego de que el exdirector del FBI James Comey dijera que el mandatario no estaba personalmente bajo investigación en el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses del año pasado. El tuit fue la primera reacción de […] …read more