TopCR | October 29, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El gobierno británico anunció este domingo la apertura de una investigación contra su ministro de Comercio Internacional, Mark Garnier, quien reconoció haberle pedido a su secretaria que comprara juguetes sexuales. El ministro y diputado conservador declaró este domingo en el periódico The Mail on Sunday que le había puesto a su secretaria un apodo […] …read more