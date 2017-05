TopCR | May 17, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez Tres Ríos. La mañana de este miércoles, cerca de las 7:40 a.m, un vehículo 4×4 colisionó con un tren. El hecho ocurrió detrás de la Subestación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en San Juan de la Unión en Tres Ríos. De esta manera lo confirmó la Delegación de la Policía de Tránsito de la […] …read more