TopCR | August 25, 2017 | Uncategorized

By Silvia Ulloa Ronny Monge, presidente de la Comisión que investiga el crédito del cemento chino, analiza con el médico de la Asamblea si el dictamen que presentó Juan Carlos Bolaños para declararse enfermo y no comparecer ante los legisladores tiene validez porque el mismo no indica que sea una incapacidad. El empresario envió el documento minutos antes […] …read more