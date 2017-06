TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- Varias personas, entre ellas una agente de policía, fueron heridas de bala este martes en una estación de un suburbio de Múnich por un individuo que fue detenido, anunció la policía, precisando que el hombre no tenía motivaciones políticas ni religiosas. “Se trata de un hombre solo que actuó por motivos personales, no hay […] …read more