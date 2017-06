TopCR | June 11, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Tras la erupción que hizo el volcán Rincón de la Vieja a las 5:42 a.m. de este domingo, los vecinos se mantienen en alerta por la cantidad de material que cargó los ríos Azul, Pénjamo y la quebrada Azufrada. Raquel Cascante, vecina de la zona y miembro del Comité Local de Emergencias, comentó que las […] …read more