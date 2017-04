TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Un allanamiento de rutina se convirtió en tema viral en redes sociales este martes. La razón: fuentes cercanas a la policía judicial indicaron que la modelo Melissa Mora se encontraba en la casa allanada. Sin embargo, ninguna fuente oficial confirmó el hecho y ella lo ha negado rotundamente. A las 6 a.m. el Organismo de […] …read more