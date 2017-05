TopCR | May 8, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Un video compartido en Facebook de Accidentes de Costa Rica captó el momento justo cuando un tráiler volcó en Limón. El hecho ocurrió en la salida del Muelle de Moín. El accidente ocurrió el sábado pasado y de acuerdo con la Policía de Tránsito, no hubo heridos, pese a lo aparatoso del vuelco, solo daños […] …read more