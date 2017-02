TopCR | February 8, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Costa Rica fue escogido como el escenario de un nuevo comercial de la prestigiosa marca francesa Chanel, fundada en 1920 por Coco Chanel. El comercial promociona el nuevo tratamiento antiedad Blue Serum y se inspira en la longevidad que predomina en las zonas azules del mundo, caracterizadas no solo por ser el hogar de personas con […] …read more