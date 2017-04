TopCR | April 23, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Estaba a tan solo 200 metros de la meta, pero el desgaste físico no le permitía continuar. El corredor empezó a temblar y se tropezó. Cuando aparecieron dos “buenos samaritanos” que decidieron ayudarle y lo cargaron hasta la línea de meta de la maratón de Londres. Es la historia de David Wyeth’s, quien este domingo se hizo […] …read more