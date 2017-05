TopCR | May 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Un video oficial del gobierno venezolano difundido esta noche, daría fe de que el líder opositor Leopoldo López está vivo. “Este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Es 3 de mayo, son las nueve de la noche. No sé por qué razón se quiere dar una fe de vida en este […] …read more