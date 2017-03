TopCR | March 18, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado No todo son luces, color y magia en la nueva película de Disney: la versión humana de “La Bella y la Bestia”. Las críticas de sectores religiosos y grupos “profamilia” se hicieron escuchar debido a una escena gay que aparece al final de la cinta y que dura pocos segundos, según dijo el director de […] …read more