TopCR | March 1, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza La situación no mejora para el costarricense Keylor Navas y este miércoles salió silbado del Santiago Bernabéu. Un fallo en el empate de 3-3 ante Las Palmas, fue suficiente para que la afición criticara al nacional y lo silbaran cada vez que tocaba el balón. Isco abrió el marcador para los blancos a los 8 […] …read more