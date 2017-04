TopCR | April 22, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El volcán Poás amaneció haciendo erupción. Para este sábado no solo se registra la salida de ceniza y gases, sino también de material incandescente. Se trata de magma y bloques que podrían alcanzar una temperatura de mil grados centígrados, según explicó Mauricio Mora, geólogo de la Red Sismológica Nacional (RSN). “Lo que es cierto es que […] …read more