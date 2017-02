TopCR | February 21, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Si bien el 0-0 no era el resultado que esperaba Carlos Watson, para el juego de la vuelta en la serie ante Pachuca afirmó que eso no les quita el ánimo. “Lo más importante era que se midieran con ellos y los conocieran, no en video. Que estamos ahí y podemos ganarles dependiendo de nosotros, […] …read more