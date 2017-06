TopCR | June 20, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Las vistosas columnas de gases observadas ocasionalmente en el volcán Arenal tienen una explicación muy concreta. Pese a que desde 2010 el coloso no reporta erupciones, los científicos costarricenses explican que el material caliente a lo interno de un volcán puede tardar años en enfriarse. Según personal del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica […] …read more