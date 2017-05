TopCR | May 14, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Esta mañana, a eso de las 7:30 a.m. el volcán Turrialba volvió a presentar actividad, con una erupción que estaría expulsando ceniza. Según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) todavía se mantiene. Maarten de Moor del Ovsicori, quien realizó el reporte, indicó que la columna eruptiva se eleva a 500 […] …read more