TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Los volcanes Poás, Turrialba y Rincón de la Vieja se mantienen en actividad constante, este último registró una erupción pasadas las 10:00 a.m. de este martes, mientras que los primeros se encuentran emanando gases y vapor. Eliécer Duarte, experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) explicó que en las últimas horas, el […] …read more