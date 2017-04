TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado ¿Ha escuchado la expresión “la hora tica”? Si su respuesta es no, esa expresión se refiere a que los costarricenses son impuntuales, llegan tarde a todo. Es común recibir o enviar mensajes como: “Ya voy llegando” o “Deme 5 minutos”, cuando la realidad es que ni se está cerca y los 5 minutos podrían ser […] …read more