TopCR | June 10, 2017 | Uncategorized

By Edgar Espinoza Ya que nadie lo hace, lo voy a hacer yo: anunciarles el sentido entierro de su majestad la poesía. ¿Sabe que usted puede ser todavía uno de sus tantos hijos errantes? Porque, como la suya, muchas generaciones fueron el fruto apasionado de aquel Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde […] …read more