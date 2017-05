TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca (AFP) El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no dudó en calificar este sábado de "partido decisivo" el encuentro del domingo contra el Sevilla en la 37ª y penúltima jornada de la Liga. "Es un partido decisivo y vamos a intentar hacer el máximo para sumar los tres puntos", dijo en rueda de prensa Zidane, […]