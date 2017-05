TopCR | May 16, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, insistió este martes en evitar el debate sobre una eventual salida de James Rodríguez al final de la temporada afirmando que el colombiano “está aquí y pensamos sólo en los tres partidos que nos quedan”. “James está aquí, con nosotros, hoy no se ha entrenado porque ha […] …read more